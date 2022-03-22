Якщо евакуація неминуча: модельєрка Наталія Синицька порадила, який одяг із собою взяти

Виїжджати з дому в евакуацію на невизначений термін — випробування непросте. Потрібно взяти з собою мінімум речей, але вони мають бути практичними та функціональними. Київська модельєрка та ательєрка Наталія Синіцька дала читачам «ФАКТІВ» поради щодо того, які речі варто взяти в далеку дорогу.

«Бавовняні речі непрактичні, тому що швидко брудняться та мнуться»

— Насамперед треба брати теплий одяг — штани, пару светрів, — каже Наталія Синицька. — Це знадобиться, щоб не замерзнути в дорозі й в приміщеннях, що погано опалюються. Обов'язково потрібно взяти змінне взуття і, якщо дозволяє місце, легку куртку на наступний сезон.

— Одна моя знайома взяла в евакуацію білий спортивний костюм і тепер шкодує про це, адже вже за два дні він забруднюється і потребує прання.

— Одяг має бути немарким і бажано не м'ятися. Білі та світлі речі брати не варто. Багато клопоту завдасть і одяг, що потребує прасування та особливого делікатного догляду. Бавовняні речі тактильно приємні, але краще вибрати одяг із сумішевих тканин — бавовна або вовна з додаванням синтетичних волокон. Крім того, віддайте перевагу одягу, який легко поєднується з іншими речами і буде комфортним. Жінкам раджу відмовитися від незручних бюстгальтерів та тісної білизни.

«Візьміть із собою хоча б три комплекти спідньої білизни»

— Чи потрібно брати з собою домашній одяг?

— Якщо місце дозволяє, то звісно. На новому місці без капців не обійтися — адже ви не будете ходити в будинку в чоботях або черевиках. Знадобиться й домашній костюм, у який ви зможете переодягтися. Те, що не зможете взяти із собою, доведеться купувати на місці.

— Скільки комплектів спідньої білизни потрібно мати із собою?

- Хоч би три. Це стосується й колготок, шкарпеток. По можливості брудні речі потрібно одразу ж прати. Речі із синтетикою у складі швидше сохнуть. Якщо можливості прати відразу немає, для брудних речей у вас обов'язково має бути пакет.

— Багато знайомих жалкують, що не взяли з дому хоча б один свій рушник.

— Якщо ви їдете машиною, добре б узяти не лише кілька рушників для кожного члена сім'ї, а й свою постільну білизну, і навіть плед. А ще не забудьте взяти ті речі, які купити чи замовити на місці може бути проблематично — наприклад, окуляри. І все ж, якщо ви щось забули, є гуманітарні центри, де можна знайти речі, яких бракує.

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