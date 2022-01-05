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Стиль життя

«Мармур», геометрія, фольга та омбре: тренди зимового манікюру

23:24 5 січня 2022
нігті

Рік Чорного Водяного Тигра привніс багато нових ноток в манікюрні тренди. Майстри нігтьового дизайну активно працюють із відтінками холодної води — від глибокого чорного до блакитно-сірого. Крім того, не йде з моди омбре та плавні переходи між холодними відтінками.

Фото nail_tabasom/Instagram

Повертається популярність «мармурових» нігтів, коли малюнок наче намальований самою природою.

Фото alquimiatulumnails/Instagram

У холодний сезон на піку популярності зимові пейзажі, наприклад, засніжений ліс чи нічне зоряне небо.

Фото safinailstudio/Instagram

Поступово до підбірки модних дизайнів повертаються варіанти з геометричними елементами.

Фото boninails8/Instagram

Любителькам яскравого сподобається, що модні тренди не вичерпуються чорним та синім. Завжди залишається можливість додати акценти блискітками та фольгою.

Фото elena_nailskharkiv/Instagram

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Цінується і класичне поєднання чорного із золотом.

Фото sysi_cosmetics_shellac/Instagram

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Фото janainasouzageovana/Instagram

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