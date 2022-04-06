П'ять аксесуарів, які полегшать життя в евакуації: поради експерта

Життя в евакуації сповнене побутових складностей. Якщо вдома завжди все є під рукою, то далеко від нього постійно відчувається брак необхідних речей . Це стосується і одягу, на купівлю якого не вистачає коштів. Про те, які аксесуари полегшать життя в евакуації, «ФАКТАМ» розповіла київська модельєрка Наталія Синицька.

«У нагоді стане невелика сумка-планшет, куди можна покласти гроші та документи»

— Найважливіші речі під час евакуації — куртка з капюшоном від дощу й вітру та невелика сумка-планшет, куди можна покласти гроші та документи, — каже Наталія Синицька. — Найкраще, якщо це буде поясна сумка або та, що кріпиться до ременя, адже залишати гроші й документи на орендованих квартирах та в таборах для біженців не варто.

— А якою має бути сумка для речей?

— Невеликою, але місткою — з міцним довгим ременем, щоб її можна було нести не в руках, а на плечі. Альтернатива — рюкзак. Особливо його оцінять люди, що вирушають у дорогу з тваринами, яких потрібно транспортувати у переносках. Звичайно, якщо є можливість, можна запакувати речі в валізу на коліщатках, але і в цьому випадку потрібно взяти компактну сумку.

«Замість важкого шкіряного гаманця я взяла легку маленьку косметичку»

— Скільки косметичок треба взяти?

— Одну — для ліків, другу — для засобів гігієни. Ще одну — для мінімуму декоративної косметики, без якої не можете обійтися. Я навіть замість важкого шкіряного гаманця взяла легку маленьку косметичку. В дорозі кожен грам ваги багажу має значення. Не забудьте взяти з собою маленьке люстерко — воно необхідне.

Наталія Синицька: «Відправляючись у далеку дорогу, візьміть те, без чого ви не можете обійтися у щоденному житті». Фото з альбому Наталії Синицької

— Більшість людей беруть у дорогу гаджети. Як убезпечити їх від пошкоджень?

— Ноутбук та телефон помістіть у чохли. Раджу взяти запасні телефони та зарядні пристрої.

«Шийна хустка захистить куртку від швидкого забруднення»

— Одна моя знайома розповіла, що взяла з собою кілька шийних хусток і вони її дуже рятують — не так швидко забруднюється комір жакета.

— Цей аксесуар збереже чистим також комір куртки. Крім того, він урізноманітнить ваш мінімальний гардероб і захистить у негоду. Шийні хустки не займають багато місця в рюкзаку, вони зручні. Рушаючи в далеку дорогу, візьміть те, без чого ви не можете обійтися в повсякденному житті. Наприклад, для людей похилого віку дуже важливий аксесуар — лопатка для взуття. Ті, хто має проблеми з ногами, не можуть взуватися без її допомоги. Дівчатам з довгим волоссям раджу не забути взяти шпильки та гумки для волосся.

В евакуації не завжди є можливість часто мити голову, і такі аксесуари дозволять вам завжди гарно виглядати.

Раніше кризовий психолог Галина Алексеєнко розповіла, як подолати страхи, вирушаючи в далеку дорогу, та як допомогти дитині адаптуватися в умовах евакуації.

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