Ідеї красивого осіннього манікюру від відомої нейл-стилістки Даніели Опроаіки

Доглянуті руки — дуже важливий елемент в образі кожної жінки. Манікюр повинен бути виконаний бездоганно. Втім, це можна сказати і про макіяж зачіс ку, поєднання вбрання з аксесуарами Ідеями красивого осіннього манікюру з «ФАКТАМИ» поділилася відома румунська нейл-стилістка, призер міжнародного чемпіонату з нігтьового мистецтва Даніела Опроаіка.

«Гірчично-жовтий, бордовий, сірий і чорний — така осіння палітра»

— У розписі використовую акварельний техніку, — розповідає Даніела Опроаіка. — Вона дуже красива й ефектна. Акварель зараз у тренді. У роботі не використовую трафарети. Тільки пензлик і лак! Мені подобається опрацьовувати деталі, доводячи їх до досконалості. І це особливе натхнення! Кожна клієнтка хоче чогось особливого. Індивідуальність і оригінальність — те, що завжди цінується.

Акварель красива й ефектна. Для її створення потрібна особлива майстерність

— Якій гаммі кольорів віддати перевагу?

— Гірчично-жовтий, бордовий, сірий і чорний — така осіння палітра. Ефектно поєднання теплих тонів (рожевого, малинового, персикового), наприклад, з насиченим холодним синім. Воно немов символізує перехід від теплої до холодної пори року.

Такі малюнки на нігтях Даніела Опроаіка створює без використання трафаретів

— Яка довжина нігтів зараз актуальна?

— Віддайте перевагу нігтям середньої довжини. Вони виглядають дуже елегантно. Але і короткі нігті виглядають стильно. Крім того, вони дуже зручні.

Середня довжина нігтів виглядає дуже елегантно

«Зараз антитренд — неонові відтінки, вони підходять для теплої пори року»

— Хтось вважає за краще глянсове покриття, хтось — матове. Що більш актуально?

— Це справа смаку.

— А що зараз антитренд?

— Неонові кольори, вони підходять для теплої пори року.

Короткі нігті зручні і виглядають стильно

— Який манікюр вибираєте цієї осені для себе?

— Короткі нігті квадратної форми у нюдовій палітрі.

— Уже зараз цікаво знати, який манікюр буде в моді у 2022 році.

- Думаю, будуть переважати теплі відтінки та ніжний, елегантний дизайн.

Даніела Опроаіка: «Прагніть до новизни та краси!»

— Холодна пора року — випробування для шкіри рук, тим більше коли її постійно в нових реаліях доводиться обробляти дезінфікуючими засобами. Що б ви порадили для максимально дбайливого догляду?

— Гліцериновий крем забезпечить потрібний ефект.

— Що б ви побажали читачам «ФАКТІВ»?

— Натхнення! А ще будьте оригінальні, це завжди привертає людей. Прагніть до новизни та краси!

Раніше стиліст Олександра Очеретяна дала поради, на що бажано звернути увагу при покупці одягу, та назвала три наймодніших речі осені.

Фото з альбому Даніели Опроаки

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